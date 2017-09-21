На Чернігівщині відбулась XV міжнародна Спартакіада працівників лісового господарства

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За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області на базі спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з лижних видів спорту відбулась XV міжнародна Спартакіада між командами-переможцями серед лісгоспів Гомельського державного виробничого лісогосподарського об’єднання й Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, присвячена Дню працівника лісу.
Спартакіада лісівників «Слов’янське братерство» проводиться щороку на Гомельщині та Чернігівщині почергово. Представники лісового господарства двох областей обмінюються професійним досвідом, а такі ось заходи – це і свято, і спортивний азарт, і зміцнення дружби.
Цього разу команди випробовували свої сили й спритність у міні-футболі, волейболі, гирьовому спорті, настільному тенісі, шашках і шахах, кульовій стрільбі, киданні сокири в ціль та у такому притаманному лише лісівникам виді спорту як розпилювання колоди на швидкість.
За підсумками Спартакіади командну перемогу в більшості видів змагань здобули гості з Білорусії. Чернігівці перемогли лише в трьох видах – з міні-футболу, волейболу та шахів.