Анна Ярощук - гість Олімпійського уроку у Дніпрі

Дуже цікавий Олімпійський урок пройшов у місті Дніпро на базі CСЗШ № 142, яка є першою і єдиною школою, що отримала ім'я П’єра де Кубертена. Для цього навчальний заклад виконав дуже великий об'єм робити з олімпійської освіти.

Усі ми знайомі з роботами школярів з популяризації принципів Fair Play не тільки у спортивному житті, але й у повсякденному спілкуванні один з одним та іншими проектами колективу. Завдяки своїм проектам та активній позиції з популяризації спорту та здорового способу життя міжнародний комітет П'єра де Кубертена прийняв заявку від навчального закладу на присвоєння йому ім'я славетного олімпійського діяча сучасності. Вчитель та двоє учениць побували на міжнародному форумі, який проходив у липні в Естонії і зібрав усі 23 школи з різних країн світу, що входять до складу Pierre de Coubertin School. І вже найближчим часом школа повинна отримати відповідний сертифікат, який вже буде підтверджувати їх новий статус, який надає також додаткової відповідальності.

Школярі здивували головну гостю свята учасницю Олімпійських ігор в Лондоні з легкої атлетики Анну Ярощук, коли запропонували їй прослухати біографію спортсменки у своїй інтерпретації. А про те, що школярі разом із своїм вчителем Вікторією Михайловою не сказали, у режимі питання-відповідь у живому спілкуванні з учнями 4-8 класів розповіла сама гостя. Приємно здивувала в цьому сенсі обізнаність дітей у спорті, вони закидали Анну питаннями. Вони йшли й шли. І якби не обмеження Уроку в часі, ці питання могли б не скінчитись ще довго!

Для всіх гостей учні 7-А класу – переможці минулорічного шкільного конкурсу «Олімпійська агітка» знову продемонстрували свій драйвовий виступ, за що і отримали з рук Анни Ярощук та виконавчого директора відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександра Дювбакова від голови відділення Андрія Павелка набори атрибутики та спортивний інвентар.

А потім Олімпійський урок з теоретичного перетворився вже на практичний. Перебазувавшись на шкільний спортивний майданчик, гостя показала базові вправи, які виконує кожного дня на тренуваннях. Виявилось, що стрибати з бар'єрами - це потребує неабиякої підготовки та фізичної форми!

На завершення відбулося загальне фотографування та сюрприз від Анни Ярощук - картки з власним зображенням, які вона підписала для кожного бажаючого, нікому не відмовила!