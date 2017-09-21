Львівщина приймає найкращих важкоатлетів України

20 вересня у Львові розпочався чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Змагання триватимуть у Палаці спорту «Україна» аж до 24 вересня.

Загалом на Львівщину прибули 211 провідних важкоатлетів країни, які представляють збірні команди 22 областей України та м. Києва (серед них 79 жінок та 132 чоловіка). Збірна Львівщини виступає у складі 31 атлета.

На урочистій церемонії відкриття змагань Державний Прапор України вніс учасник Ігор Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу та Європи, вихованець Жидачівської школи важкої атлетики Володимир Гоза, а з вітальним словом виступили заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба, голова комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської обласної ради Михайло Гичка, представник Міністерства молоді та спорту України, державний тренер з важкої атлетики Кім Ткаченко, голова відділення НОК України у Львівській Області Юрій Турянський, начальник відділу молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. Голові Львівської обласної федерації важкої атлетики України, головний суддя змагань Василь Дзвіник вручив посвідчення «Майстрів спорту України» вихованцям Львівщини Анатолію Горідьку та Володимиру Галію.

А особливого настрою учасникам змагань додали виступи народного художнього колективу України, ансамблю танцю «Серпанок» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини та студентів кафедри хореографії Львівського державного Університету фізичної культури ім. Івана Боберського (художній керівник, Заслужений працівник культури України Валентина Вартовник).

За перебігом змагань можна спостерігати наживо:

https://www.facebook.com/nagyvo/videos/730257350495741/?fref=ts

Змагання тривають щоденно з 10 до 18 години. Вхід вільний.