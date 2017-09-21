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Олімпійський урок у вінницькому ДНЗ №21
21 Вересня 2017 Поділитися
В дошкільному навчальному закладі №21 «Оленка» (група середнього віку «Дзвіночки») серед дітей віком 4-5 років було проведено Олімпійський урок.
Спортивний захід був проведений в дуже динамічній, цікавій малятам формі в декілька блоків. А саме: блок – зарядка майбутніх чемпіонів та інформаційний блок.
Діти з великим задоволенням, під сучасну музику зробили спортивні вправи, запропоновані керівником з фізичного виховання ДНЗ, також отримали невеличкі подарунки від представника відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.
Атмосфера заходу була надзвичайно веселою та радісною.
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