«Університетська морська миля» - в «Олімпійський тиждень»

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20 вересня у Тернопільському національному економічному університеті панував піднесений і позитивний настрій, адже настав день проведення Кубку ТНЕУ «Університетська морська миля» з веслування на драгонботах в рамках проведення Олімпійського тижня.
Представники усіх факультетів ТНЕУ зібралися на пляжі «Циганка», щоб підтримати свої команди. Майоріли різнобарвні прапори факультетів, інститутів, лунав щирий сміх, витав дух взаємопідтримки, дружби й патріотизму.
Учасників змагань привітав ректор університету, доктор економічних наук, професор Андрій Крисоватий: «Радію, що сьогодні тут зібралася найкраща молодь – молодь, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, готова до відкриттів і змін».
До вітальних слів долучився перший заступник голови відділення НОК України у Тернопільській області Віталій Ігнатенко, привітавши всіх учасників та гостей.
Емоції вирували коли розпочалися змагання, які були організовані у 4 етапи – учасники виступали по чотири команди у чотири запливи.
За підсумками усіх етапів перемогу в Кубку ТНЕУ «Університетська морська миля» з веслування на драгонботах виборола команда факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Друге місце посів факультет фінансів, а «бронза» дісталася команді Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина
Усі учасники спортивного дійства отримали грамоти від ректора ТНЕУ за активну участь у змаганнях, популяризацію здорового способу життя серед молоді й збереження спортивних традицій Тернопільського національного економічного університету та подарунки з олімпійською атрибутикою Національного олімпійського комітету України.