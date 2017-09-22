У Дніпрі продовжуються Олімпійські уроки

На базі ліцею № 100 міста Дніпро відбувся Олімпійський урок для дітей других класів.

Урок провели партнери навчального закладу – міська ДЮСШ №2 на чолі з директором Сергієм Теодоровичем та старшим тренером відділення футболу Сергієм Грановським.

Також захід відвідали виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та спеціаліст відділу освіти Дніпровської міської ради Анна Яцкевич.

Захід став технічно можливим завдяки підтримці партнера - компанії SKY.

На початку Уроку діти позмагались у естафеті з елементами футболу, а потім Сергій Грановський провів заняття для початківців, в ході якого розповів й показав ази гри у футбол, техніку ударів по м’ячу тощо.

Гості нагородили найспритніших учасників естафети наборами олімпійської атрибутики, подарували м’ячі для гри у футбол, волейбол та баскетбол. Ттакож кожен учасник естафети отримав подарункові сертифікати на відвідування ігрових залів від нового партнера олімпійського відділення – мережі ігрових комплексів PlayLand.