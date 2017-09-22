У Харкові студенти і віджимались, і з лука стріляли

У Каразінському університеті Харкова в рамках Міжнародного дня студентського спорту з метою підвищення рухової активності студентської молоді, популяризації та подальшого розвитку студентського спорту в Україні відбувся флешмоб - віджимання від підлоги в кількості 22 рази.

Одночасно в спортивних залах головного і північного корпусів університету понад 100 каразінців взяли участь в акції, популяризуючи таким чином здоровий спосіб життя серед студентської молоді.

Окрім цього, всі студенти мали можливість спробувати себе і у стрільбі з лука.