Дзвоник на «Олімпійський урок» в програмі «Олімпійські історії»

Вже завтра, 23 вересня, в новому випуску програми «Олімпійські історії», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України, спортивні вболівальники дізнаються, як в українській столиці було дано старт Всеукраїнському проекту «Олімпійський урок».

Ви побачите чудовий спортивний захід на суші та на воді, який цьогоріч вперше за 13-річну історію пройшов на Оболонській набережній.

Тисячі людей разом з десятками уславлених олімпійців стали учасниками справжнього спортивного свята й змогли спробувати свої сили на 50 майданчиках, обравши собі заняття до душі.

Тож, не пропустіть, 23 вересня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.