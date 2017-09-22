Кропивницький прийняв традиційний турнір з велоперегонів серед дітей «РоверОк»

Нещодавно на території парку «Козачий острів» міста Кропивницький громадською організацією «Кіровоградський клуб велолюбителів «Там-Де-Ми», за сприяння відділення НОК України в Кіровоградській області й відділу фізичної культури та спорту міської ради проведено ХІІ традиційний турнір з велоперегонів серед дітей «РоверОк».

Під час урочистого відкриття заходу учасників змагань привітали: президент клубу велолюбителів «Там-Де-Ми» Сергій Ларшин, народний депутат України Олександр Горбунов, майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту Юрій Симоненко.

Заїзди проводилися серед дітей від двох до десяти років у семи вікових категоріях та зібрали біля 100 юних велосипедистів. Переможцями змагань стали: Ігор Верховський, Олександра Дрібіна, Поліна Соловей, Михайло Кулинко, Дмитро Полуденко та Софія Король.

Мами юних спортсменів стали учасниками велоперегонів «Супер мама», у яких перемогла Галина Верховська. Срібну медаль завоювала Інна Тарасенко. Третє місце посіла Тетяна Король.

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, подарунками від організаторів. Також діти отримали олімпійські щоденники від Національного олімпійського комітету України.