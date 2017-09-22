Представлені медалі Олімпійських ігор в Пхьончхані

В Кореї представлені медалі XXIII зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у 2018 році в м. Пхьончхан.

Нагороди передають традиції і культуру південнокорейської нації. Одним із основних елементів дизайну є корейський алфавіт хангиль, написи на ньому говорять про зусилля спортсменів з усього світу, що спільно привносять молодість, солідарність і національне надбання на арену Олімпійських ігор. Це співзвучно з лозунгом майбутніх Ігор – «Об’єднуюча пристрасть».

На лицьовій стороні медалі – діагональні лінії, які символізують історію Олімпійських ігор, на зворотній – певна спортивна дисципліна. Стрічка для медалей створена з використанням традиційних корейських тканин.

Медалі будуть упаковані в красивий корпус з дерев’яною обробкою, де своє відображення знайшли елементи корейської архітектури, храмів і будинків в сільській місцевості.