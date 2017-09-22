Міжнародний день студентського спорту та Олімпійської академії України

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З нагоди 26 річниці створення Олімпійської академії України та Міжнародного дня студентського спорту 20 вересня Тернопільським обласним осередком Олімпійської академії України спільно з кафедрою фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка було організовано ряд заходів у ході яких студенти ознайомились з комплектом науково-методичної та популярної літератури на олімпійську тематику, змістове наповнення, яскравість та високоякісний друк приємно вразили майбутніх педагогів.
В цей ж день з метою сприяння популяризації фізичної культури та спорту серед студентської молоді, пропаганди здорового способу життя, викладачами кафедри фізичного виховання проведено майстер класи з бадмінтону та гри фрізбі.
Бадмінтон і фрізбі – дві надзвичайно красиві, динамічні гри. Граючи, ви щоразу відкриваєте для себе щось нове, невпізнане. До майстер класу з фрізбі приєднався декан факультету педагогіки і психології, професор В.Чайка, який привітав студентів з міжнародним днем студентського спорту, побажав їм міцного здоров’я та спортивних звитяг та закликав приходити на майданчики та у спортивні зали.