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Олімпійський урок на Харківщині завітав до Національного університету ім. Каразіна
22 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок на Харківщині завітав до Національного університету ім. Каразіна

У заході брали участь студенти першокурсники, викладачі ветерани спорту і звичайно олімпійці.

Вікторія Коваль і Олена Ковтун майстри спорту міжнародного класу зі стрільби з лука і настільного тенісу, учасники Олімпійських ігор, а також майстер спорту міжнародного класу чемпіонка світу зі стрільби з блочного лука Олена Борисенко.

Для всіх бажаючих була проведена екскурсія, де кожен зміг ознайомитись із вкладом каразинців у олімпійський рух. Навчальному закладу дійсно є ким пишатись, це і Олімпійським чемпіоном з велоспорту Ігорем Целовальником, бронзовий призер Ігор з фехтування Михайло Тишком, а також плавчинею Наталією Шибаєвою і її дочкою Катериною Зубковою й багатьма іншими, чиї імена назавжди вписані в спортивну історію ВУЗу.

Для учасників Олімпійського уроку були проведені майстер-класи з боксу, черлідингу, стрільбі з лука, спортивних танців, після чого вони мали можливість записатись у спортивні секції.

Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області Віктор Христоєв вручив учасникам Уроку олімпійські подарунки від НОК України.

 

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