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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
24 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

23 вересня свій День народження святкує голова відділення Національного олімпійського комітету України у Луганській області Микола Кравченко, а 24 вересня – срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення НОК України у Сумській області Олена Петрова!

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

 

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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