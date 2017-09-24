Олімпійська родина вітає з Днем народження!

23 вересня свій День народження святкує голова відділення Національного олімпійського комітету України у Луганській області Микола Кравченко, а 24 вересня – срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення НОК України у Сумській області Олена Петрова!

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!



Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!