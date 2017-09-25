Сергій Бубка: «Підготовка Мінська до Європейських ігор приємно вражає»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у складі Координаційної комісії Європейських Олімпійських Комітетів проінспектував підготовку Мінська до проведення ІІ Європейських ігор 2019 року.
Під час візиту європейські експерти детально ознайомились з різними напрямками підготовки до Ігор, провели ряд зустрічей з білоруськими колегами, відповідальними за різноманітні організаційні сфери.
Комісія відвідала також і оглянула спортивні арени та об’єкти соціальної інфраструктури, що використовуватимуться на час Ігор.
«Координаційна комісія залишилась задоволена побаченим. Спортивна інфраструктура приємно вразила. Є професійна команда, яка працює над підготовкою до проведення Ігор. Відчувається досвід проведення престижних міжнародних змагань, що є дуже важливим. Налагоджені гарні контакти між усіма ланками, задіяними в підготовчому процесі. За підсумками усіх звітів та огляду спортивних та інших інфраструктурних об’єктів європейські експерти дали високу оцінку проведеній роботі», - прокоментував за підсумками візиту Сергій Бубка.
Нагадаємо, що II Європейські ігри будуть проходити у столиці Республіки Білорусь з 21 по 30 червня 2019 року.
Додамо, що I Європейські ігри відбулись в червні 2015 року в Баку. (Азербайджан). На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце серед 50 країн-учасниць.