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Сергій Бубка: «Підготовка Мінська до Європейських ігор приємно вражає»
25 Вересня 2017 Поділитися
Сергій Бубка: «Підготовка Мінська до Європейських ігор приємно вражає»

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у складі Координаційної комісії Європейських Олімпійських Комітетів проінспектував підготовку Мінська до проведення ІІ Європейських ігор 2019 року.

Під час візиту європейські експерти детально ознайомились з різними напрямками підготовки до Ігор, провели ряд зустрічей з білоруськими колегами, відповідальними за різноманітні організаційні сфери.

Комісія відвідала також і оглянула спортивні арени та об’єкти соціальної інфраструктури, що використовуватимуться на час Ігор.   

«Координаційна комісія залишилась задоволена побаченим. Спортивна інфраструктура приємно вразила. Є професійна команда, яка працює над підготовкою до проведення Ігор. Відчувається досвід проведення престижних міжнародних змагань, що є дуже важливим. Налагоджені гарні контакти між усіма ланками, задіяними в підготовчому процесі. За підсумками усіх звітів та огляду спортивних та інших інфраструктурних об’єктів європейські експерти дали високу оцінку проведеній роботі», - прокоментував за підсумками візиту Сергій Бубка.

Нагадаємо, що II Європейські ігри будуть проходити у столиці Республіки Білорусь з 21 по 30 червня 2019 року.

Додамо, що I Європейські ігри відбулись в червні 2015 року в Баку. (Азербайджан). На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце серед 50 країн-учасниць.

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