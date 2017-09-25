Павло Хникін розкриває секрети успіху на Олімпійському уроці у Калинівці

Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, призер Олімпійських ігор з плавання Павло Хникін завітав у гості до калинівських школярів.

З особливим спортивним азартом, натхненням та запалом учні п’ятих класів Калинівської ЗОШ №1 вели боротьбу за перемогу у шкільних олімпійських змаганнях. Адже їх спритність та фізичну підготовку титулований спортсмен.

З розповіддю про свій спортивний шлях та досягнуті висоти до учнів на Олімпійський урок завітав Павло Хникін.

«Я розумію, що після цієї зустрічі лише одиниці школярів почнуть або продовжать активно займатися спортом, але це не головне. Головне, щоб діти обрали для себе здоровий спосіб життя, – каже Павло Хникін. – Я батько трьох дітей, мої діти займаються спортом, і я прагну, щоб чим побільше дітей і взагалі людей, були здоровими та щасливими».

Окрім пропаганди спорту та здорового способу життя Павло Хникін учив калинівських школярів мріяти й реалізувати свої мрії у життя.

«У кожної людини має бути мрія, і коли нею жити, ця мрія обов’язково здійсниться. Звичайно, коли тільки лежати на дивані і нічого не робити, мрія лише залишиться мрією. Свою мрію потрібно наближати, докладати зусиль для її здійснення. Поділюся власним досвідом. Я прагнув великих спортивних досягнень, але тренери скептично дивилися на мене, мою скромну, як для плавця, статуру. І тоді я почав займатися собою, купив невеликі гантелі і по кілька разів на день тренувався. Окрім цього почав віджиматися від підлоги, щоразу збільшуючи свої показники. Я, звичайно, не виріс до двох метрів, але мої спортивні результати змінювалися. Я перемагав спортсменів, які були за мене набагато фізично сильнішими, бо ніколи не думав, що вони більші і я їм програю, а знав, що я хочу і можу перемогти», - ділиться титулований спортсмен одним зі своїх рецептів успіху.

Наполегливість, віра у перемогу, важкі тренування допомогли Павлу Хникіну реалізувати усі свої мрії. Він став чемпіоном Європи, дворазовим срібним призером Олімпіади, брав участь у чотирьох Олімпіад, багаторазовий чемпіон України, 22-разовий рекордсмен України. А нині Павло Хникін успішно очолює відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.

«На цій зустрічі я зрозуміла, що потрібно йти до своєї мети, вміти мріяти. Я буду брати приклад з цієї людини», – поділилася враженнями від зустрічі з Павлом Хникіним дев’ятикласниця Дарина Фотіна.

«А я тепер знаю, що і надалі займатимуся спортом», – підтримав однокласницю Сергій Тарасюк.

А вже через кілька хвилин у спортзалі школи розпочалися справжні спортивні баталії. За перемогу у шкільних олімпійських іграх змагалися чотири команди п’ятих класів цього навчального закладу. Азарт юних спортсменів зрозумілий, адже у складі журі змагань був легендарний Павло Хників.

За підсумками змагань перемогу вибороли учні 5 В класу. Однак переможених у цих змаганнях не було, адже кожен школяр отримав подарунок від легендарного спортсмена – книжку «Щоденник олімпійця». А навчальний заклад отримав від гостя у подарунок спортивні м’ячі.

А головне, після зустрічі із Павлом Хникіним у багатьох школярів з’явилася мрія й бажання реалізувати цю мрію у життя.