Олімпійський тиждень у запорізькому вищому професійному училищі моди і стилю

Насиченим та цікавим на різноманітні спортивні події виявився Олімпійський тиждень для студентів та викладачів «Запорізького вищого професійного училища моди і стилю».

Вже не перший рік студенти ДВПУМС приймають участь у цьому заході.

За програмою Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня за сприяння відділення НОК України у Запорізькій області відбулася зустріч студентів, майстрів, викладачів та спортивного активу ДВПУМС з кандидатом педагогічних наук, майстром спорту Оленою Аксьоновою. Фахівець виступила з лекцією - «Засоби збереження здоров’я педагога».

У період з 19-21 вересня були проведенні змагання серед учнів з шашок, шахів та настільного тенісу. Близько 70 учнів прийняло участь в цих видах змагань.

Урочисте завершення Олімпійського тижня відбулося «днем здоров’я», який проходив серед всіх груп студентів у «Парку Перемоги». Загальна кількість учасників склала 620 учнів, які із задоволенням брали участь у конкурсах та спортивних естафетах. Отриманні враження та емоції учнів ще надовго залишаться в пам’яті учасників заходу.





Як зазначила головний спеціаліст регіонального відділення НОК - Лариса Богомолова, мета організації заходу – це залучення студентів та молодь до здорового способу життя, можливість брати активну участь в спортивних змаганнях. Ця подія є традиційною і цього разу всі отримали масу позитивних емоцій та заряд бадьорості на цілий рік.

Переможці та учасники Олімпійського тижня були відзначені подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України в Запорізькій області та зробили пам’ятне фото.