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Саночниця Лілія Лудан ділиться олімпійськими знаннями зі столичними школярами
25 Вересня 2017 Поділитися
Саночниця Лілія Лудан ділиться олімпійськими знаннями зі столичними школярами

21 вересня у столичній в спеціалізованій школі №273 відбувся «Олімпійський урок» для учнів 9-10 класів з учасницею Олімпійських ігор, майстром спорту міжнародного класу України з санного спорту, заступником директора Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «АРГО» Лілією Лудан.

На цій зустрічі учні познайомились з історією зимових Олімпійських ігор, з особливостями санного спорту, спортивною біографією спортсменки, яка брала участь у чотирьох зимових Олімпійських іграх та була прапороносцем збірної команди України на зимових Іграх 2010 року у Ванкувері.

Учнів особливо зацікавила розповідь про тренування спортсменів саночників, особливості їх будови та екіпірування.

Кожен учасник зустрічі в рамках Всеукраїнського олімпійського тижня отримали подарунки від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.

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