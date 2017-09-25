Олімпійський урок з Валерієм Андрійцевим

В рамках Олімпійського тижня Бучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на чолі з директором Наталією Ісаковою гостинно відкрила двері для проведення Олімпійського уроку за участю срібного призера Ігор з вільної боротьби Валерія Андрійцева та заслуженого працівника фізичної культури та спорту, заслуженого тренера України, професора, директора ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігоря Малинського.

Під час Уроку учням початкових та середніх класів провели відкриту показову зарядку з метою пропаганди здорового способу життя та розвитку Олімпійського руху в України.

На згадку про участь в Олімпійському уроці всі учні отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області.