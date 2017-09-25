Олімпійський урок з Валерієм Андрійцевим

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В рамках Олімпійського тижня Бучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на чолі з директором Наталією Ісаковою гостинно відкрила двері для проведення Олімпійського уроку за участю срібного призера Ігор з вільної боротьби Валерія Андрійцева та заслуженого працівника фізичної культури та спорту, заслуженого тренера України, професора, директора ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігоря Малинського.
Під час Уроку учням початкових та середніх класів провели відкриту показову зарядку з метою пропаганди здорового способу життя та розвитку Олімпійського руху в України.
На згадку про участь в Олімпійському уроці всі учні отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області.