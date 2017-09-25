У Краматорську відбувся перший для Донецької області марафон

23 вересня Краматорськ став місцем наймасовішого бігового заходу в історії Донецької області, зібравши близько 2500 атлетів з різних міст України.

На головний старт вийшли учасники, які заявилися на дистанції: марафон – 42,195 км (індивідуальний залік та естафета), Кубок Машинобудівників – естафета 42,195 км (для тих, хто святкує своє професійне свято – День Машинобудівника), Кубок Захисників – біг на дистанцію 5,2 км (учасники і ветерани АТО, представники ЗСУ, курсанти та співробітники МВС, МНС).

Після цього почали змагання учасники дистанції 21,0975 км – напівмарафону, який торік уперше був проведений у Краматорську. Дуже чисельним вийшов кількісний склад забігу на 5,2 км – 800 осіб боролися за нагороди в номінаціях «Краматорська п’ятірка» та «Кубок Студентів».

Свою силу духу вболівальникам також продемонстрували хендбайкери – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату на візках, які на швидкість долали 2,5 км. Далі свої сили на стометрівці випробували наймолодші учасники, яких розділили на три категорії: 5-6 років, 7-8 років, 9-11 років (окремі старти для дівчат та хлопчиків).

Наостанок для учасників свята була відкрита траса довжиною 500 м. За Кубок шкіл тут боролися 100 естафетних команд по 4 учня – спочатку 5-8 класи, потім 9-11 класи. А завершилося свято незвичними стартами – забігом «Мамочки Краматорську» та трьома забігами із собаками (за категоріями «малі», «середні» та «великі»).

Учасники кожної з 12-ти бігових дистанцій отримали дипломи і унікальні медалі. Після підведення результатів кращі з кращих були запрошені на головну сцену Краматорська, де їм також вручили грамоти, кубки, грошові винагороди (загальний призовий фонд склав 140 000 грн.) та сертифікати від спонсорів..

За підсумками бігу на класичній марафонській дистанції 42,195 км до трійки кращих серед чоловіків увійшли: 1 місце – Євгеній Дєрбєньов (Вінниця) – 2:40:03, 2 місце – Сергій Біленький (Тетіїв, Київська область) – 2:40:38, 3 місце – Андрій Олійник (Харків) – 02:44:21. Серед жінок місця з першого по третє посіли Олександра Кирилова (Одеса) – 3:39:37, Ольга Лук’янова (Дружківка) – 4:06:22 та Катерина Ленда (Краматорськ) – 4:14:58.

У марафонський естафеті 42,195 км тріумфували спортсмени з Маріуполя (2:29:46), друге місце виборола команда Бахмута (2:34:45), а третіми фінішували представники Торецька (2:37:00). Зазначимо, що шосте місце за підсумками цього забігу посіла команда управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації, у складі якої бігли начальник управління Володимир Мицик, головний спеціаліст відділу організаційно-спортивної роботи управління Володимир Киричик, учасник Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 років Олександр Сітковський та молоді легкоатлети регіону Андрій Лисенко, Катерина Коваль, Поліна Батищева, Микола Овсянніков та Віктор Некрасов.

Першими в марафонській естафеті на «Кубок машинобудівника» були працівники ПАТ «Енергомашспецсталь» (Краматорськ) – 03:04:42, другими – «Слов’янська ТЕС» ПАО «Донбасенерго» (Миколаївка Донецька область) – 03:05:09, третіми – «Оптимісти» (Краматорськ) – 03:30:35.

Призерами напівмарафонської дистанції 21,0975 км серед чоловіків стали: Тарас Сало (Львів) – 01:08:19, Денис Слободянюк (Вінниця) – 01:16:41 та Андрій Балан (Дружня, Київська область) – 01:23:43, серед жінок: Олена Шурхно (Маріуполь) – 01:19:33, Світлана Шойлиця (Селидове) – 01:28:56 та Євгенія Барбінова (Первомайський, Харківська область) – 01:47:52.

У номінації «Краматорська п’ятірка» кращими серед чоловіків виявилися: Павло Верецький (Донецьк) – 0:15:37, Сергій Рибак (Вінниця) – 00:15:48, Вадим Рогозовський (смт. Володарка, Київська область) – 00:16:13, серед жінок: Валентина Кілярська (Миколаїв) – 0:19:48, Анна Міщенко (Харків) – 0:19:49, Наталія Батрак (Харків) – 0:19:53.

Підсумок забігу «Кубок Студентів» серед чоловіків виглядає таким чином: перший – Михайло Котляр (Краматорськ) – 0:19:51, другий – Олексій Бармак (Краматорськ) – 0:20:32, третій – Євгеній Ковалевич (Краматорськ) – 0:21:14, серед жінок: перша – Анастасія Рибалка (Краматорськ) – 0:21:11, друга – Тетяна Гаценко (Слов’янськ) – 0:22:26, третя – Катерина Сидоренко (Слов’янськ) – 0:24:08.

На цій же дистанції 5,2 км у номінації «Кубок Захисників» місця з першого по третє серед чоловіків посіли: Сергій Рибак (Вінниця) – 00:16:17, Дмитро Пожевілов (Чугуїв) – 00:16:24, Володимир Чуб (Харків) – 0:17:03, серед жінок: Анна Міщенко (Харків) – 00:21:27, Тетяна Беловол (Одеса) – 00:21:33, Марія Редько (Одеса) – 00:21:37.

У забігу мужніх – серед хендбайкерів – до числа призерів потрапили володарі нагород чемпіонатів світу і Європи з танців на візках Сніжана та Володимир Керничні зі Слов’янська. Фінальні результати серед чоловіків такі: Артур Радковський – 00:12:34, Сергій Єрмак – 00:13:04, Володимир Керничний – 0:14:36, серед жінок: Наталія Собчинська – 0:17:07, Сніжана Кернична – 0:21:05, Віталія Маслій – 0:21:14.

На Кубку шкіл серед учнів 5-8 класів перемогли учні краматорської ЗОШ № 26, другими стали учні КДЮСШ № 1 м. Бахмут, а третіми – учні краматорської ЗОШ № 4. Серед учнів 9-11 класів на першому місці опинилася команда Донецького вищого училища олімпійського резерву (Бахмут), а друге і третє місця посіли хлопці і дівчата краматорських ЗОШ № 16 та № 35 відповідно.

Завершився захід спільним виконанням гімну України та загальним фото на пам'ять.

Свято бігу пройшло за ініціативи народного депутата України Максима Єфімова за підтримки управління з питань фізичної культури і спорту Донецької облдержадміністрації, федерації легкої атлетики Донецької області.