Ватерполісти львівського «Динамо» - володарі Кубку України з водного поло

24 вересня на відкритому водному майданчику басейну НСБ ЛВС МОУ у місті Львові уславлений львівський ватерпольний клуб «Динамо» у своєму найкращому складі гравців вчергове виборов Кубок України 2017-го року з водного поло серед чоловіків!

У цікавому фінальному поєдинку львівське «Динамо» впевнено перемогло збірну Харківської області з рахунком 11:5 (5:1, 3:1, 3:2, 0:1).

Участь у нагородженні взяв Державний секретар Міністерства молоді та спорту України Олег Немчінов, який і вручив Кубок переможцям змагань.

На матчі були присутні й інші почесні гості, з-поміж яких Народні депутати України Оксана Юринець та Андрій Кіт, бронзовий призер Ігор Олімпіади в Сеулі Микола Смірнов, представники Львівської облдержадміністрації, Львівської міської ради, ветерани водного поло Львівщини та інші гості.



