Олімпійський урок пролунав для школярів Кропивницької ЗШ №12

Нещодавно в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 12 міста Кропивницького проведено «Олімпійський урок» для учнів 1-9 класів.

Розпочався захід із підняття Олімпійського прапора та тематичної загальношкільної лінійки на якій діти дізналися про історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та відомих спортсменів Кіровоградщини.

Учні школи – переможці та призери міських, обласних і всеукраїнських змагань розповіли одноліткам про свій шлях у спорті, найбільш пам’ятні старти і завойовані нагороди, поділилися секретами успішних виступів та закликали своїх товаришів приєднуватися до дружної спортивної родини міста.

Як перший крок до здорового способу життя всі школярі разом дружньо виконали спортивну розминку. Потім кожен клас презентував обраний вид спорту. Діти розповідали присутнім про правила змагань, виконували технічні елементи даного спорту, змагалися у швидкості та якості виконання спортивних вправ, демонстрували майстер-клас із облаштування туристичної палатки.

Автори найкращих спортивних презентацій відзначені спеціальними призами від обласного відділення НОК України, а кожен учасники «Олімпійського уроку» отримав диплом за підписом президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

За активну участь у спортивному житті міста та пропаганду олімпійських ідеалів ЗОШ № 12 отримала від обласного осередку НОК спортивний інвентар та літературу на олімпійську тематику.



