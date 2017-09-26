У Дніпрі провели масштабний Олімпійський урок

У неділю, на головній площі обласного центру Дніпропетровської області пройшов центральний захід «Олімпійський урок-2017».

Захід був організований відділенням НОК України в Дніпропетровській області та відбувся в рамках спільного свята разом із Дніпро АТB Marathon, який в цьому році носив статус чемпіонату України та являв собою відбір на чемпіонат Європи.

Почесними гостями свята спорту та навчання стали уславлені олімпійці регіону, які були запрошені на Урок олімпійським осередком.

Це: начальник управління фізичної культури і спорту ОДА, член виконкому відділення НОК України Олександр Пшеничников, срібний призер Олімпіади в Атланті-1996 з веслування академічного Діна Міфтахутдинова, учасниця Олімпіади в Лондоні-2012 у бігу з бар’єрами Анна Рижикова-Ярощук, чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон І Юнацьких олімпійських ігор-2010 з плавання Андрій Говоров, чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю у Дьорі-2017 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, чемпіонка України з шахів 10-ти-річна Настя Дубовик та інші гості.

Після загальної руханки, яка була проведена для всіх учасників Олімпійського уроку та марафонців, представник Дніпро НОК України Олександр Дювбаков вручив подарунки та відзнаки від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та голови місцевого осередку Андрія Павелка.





Почесними грамотами, медалями НОК України за розвиток олімпійського руху та олімпійською атрибутикою були нагороджені Анна Рижикова-Ярощук, виконавчий директор Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Олександр Охрименко, а також – головний ідейний натхненник й організатор марафону, президент федерації легкої атлетики м.Дніпро Марина Філатова. Інші гості отримали подарунки від обласного осередку Національного олімпійського комітету.

Зранку у місті на Дніпрі йшов дощ, який ледь не сплутав усі карти для учасників Олімпійського уроку. Адже займатись спортом під дощем не хотів ніхто. Але негода згодом відступила й надала можливість все ж таки провести свято спорту та здорового способу життя.





На старт Уроку-2017 у Дніпрі вийшли такі види спорту та активностей: вуличний футбол, стрітбол, дитяча легка атлетика, стрільба із луку, кульова стрільба, настільний теніс, регбі, гандбол, історичний середньовіковий бій, академічне веслування, флорбол, шахи, футбольний фристайл, для самих маленьких працював «олімпійський» батут, функціонувала зона показових виступів з різних видів єдиноборств та бойових видів спорту тощо.

Проведення такого масштабного Олімпійського уроку-2017 стало можливим завдяки підтримці нашого нового партнера – мережі автозаправних комплексів SKY.

Олімпійці не лише стали гостями свята, а й його безпосередніми учасниками! Так, Діна Міфтахутдинова показала свої здібності у роботі на веслувальному концепті. Легкоатлетки Анна Рижикова-Ярощук та Ярослава Магучіх гарно попрацювали наставниками на території дитячої легкої атлетики. Настя Дубовик грала з кожним охочим у шахи. Причому, дівчинка, яка у свої 10-ть років стала чемпіонкою України серед 10-ти, 12-ти, 14-ти та 16-ти-річних спортсменів, а з чемпіонату світу, який щойно завершився у Румунії, зайняла 4-те місце, за допомогою відділення НОК України та ще одного нашого партнера – мережі ігрових комплексів PlayLand дарувала кожному, хто протримається у поєдинку із нею більше 20 ходів спеціальні призи! Андрій Говоров ділився своїм досвідом у плаванні із прихильниками цього виду спорту.

Крім цього, усі учасники, хто виконував необхідний мінімум у пізнанні кожного з представлених видів спорту, також отримали подарунки від партнерів та відділення Національного олімпійського комітету України.



