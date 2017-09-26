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Олімпійські уроки в Дергачівському районі Харківщини
26 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійські уроки в Дергачівському районі Харківщини

В районному Будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури та спорту.

Зі словами привітання до учасників святкових заходів звернулися голова Дергачівської районної державної адміністрації К. Жидков, голова районної ради Г. Лазарєв, в.о. Дергачівського міського голови К. Бондаренко.

За високий рівень професійної майстерності, сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток та підтримку спорту в районі очільники району висловили подяку та відзначили кращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та педагогів з фізичної культури. 

Учасників заходу вітали концертними номерами творчі колективи районного Будинку культури.

А після районного свята сектором у справах молодi та спорту РДА спiльно iз вiддiлом освiти РДА за сприянням відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області розпочалися Олімпійські уроки.

Так на базi Дергачiвськоi гiмназiї був проведений такий Урок, в рамках якого пройшли веселі старти та відбулось спілкування на тему утвердження здорового способу життя.

Всi учасники отримали грамоти та подарунки від Національного олімпійського комітету України.

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