«Здорова дитина – здорова нація»

З давніх-давен гармонія тіла і духу, прекрасне здоров’я, надзвичайна сила і гострий розум захоплювали людей. Саме міцне здоров’я відкриває можливості для всіх звершень і досягнень людства.

Особливо важлива наявність міцного здоров’я у дитинстві та юності – тоді, коли людина формується як особистість, шукає шляхи самовираження і звикає до дорослого життя. Саме тому важливим завданням сьогодення є всебічне сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я молоді; один з найважливіших шляхів реалізації цього загальнонаціонального завдання – популяризація здорового способу життя.

Саме тому e вересні у середній загальноосвітній школі №9 Оболонського району міста Києва, в рамках проведення Дня інтеграції «Здорова дитина – здорова нація» за підтримки Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України з метою популяризації здорового способу життя та залучення школярів до занять фізичною культурою і спортом у школі вже традиційно відбулися VІ Малі спортивні ігри та Олімпійський урок у вигляді вікторини.

На урочистому відкритті виступили директор школи Світлана Кучук та чемпіон України зі спринтерського багатоборства серед юніорів з ковзанярського спорту, член виконавчого комітету Київського міського відділення НОК Сергій Тимофєєв, представник міського осередку Національного олімпійського комітету Наталія Рибальченко, які привітали юних олімпійців та побажали гарного настрою й переможних результатів.

Приємно зазначити що поруч з почесними гостями та директором школи стояли переможці різноманітних спортивних змагань, які навчаються у цьому закладі, а це більш ніж 120 дітей!

Показові виступи, гуртків та секції надихнули всіх глядачів обов’язково перемогти на майбутніх спортивних іграх. Крім спортивних змагань з туризму, тенісу, легкої атлетики у школі відбулися інтегровані уроки з навчальних предметів на тему здорового способу життя та пройшов конкурс малюнків «Мій шлях до здоров’я». Завершилося свято нагородженням переможців та учасників грамотами, кубками та подарунками. Під час закриття Малих спортивних ігор більше ніж 800 учнів школи взяли участь у флеш-мобі «Україно – перемагай!».

В актовій залі для учнів 5-х класів за участю представників Київського міського відділення НОК України відбулась вікторина на знання олімпійських видів спорту та українських спортсменів олімпійців.

Всі учасники заходу отримали сувеніри від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.