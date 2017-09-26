«Олімпійські надії-2017» в Ужгороді

В Ужгороді стартували XIII спортивні ігри школярів з легкої атлетики «Олімпійські надії-2017».

Цьогоріч у змаганнях, які проходять на стадіоні «Авангард», беруть участь близько 400 спортсменів з усіх шкіл міста.

У програмі – біг (100 м), стрибки у довжину, естафетний біг та комбінована естафета.

«Олімпійські надії-2017» – також один із перших етапів відбору збірної команди міста на 52-і Міжнародні дитячі ігри, що відбудуться влітку в Єрусалимі (Ізраїль).

Від імені міського голови Ужгорода Богдана Андріїва на урочистому відкритті ігор привітав спортсменів його заступник Олександр Білак. Він побажав школярам успіхів у змаганнях, а їхнім батькам, педагогам і тренерам подякував за виховання достойних представників міста. Долучилися до привітань начальник управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ольга Василиндра, начальник управління освіти Ужгородської міської ради Оксана Бабунич, член виконкому відділення Національного олімпійського комітету у Закарпатській області Анатолій Плеханов та інші.

Традиційно одні з кращих спортсменів, призери різних змагань урочисто підняли державний прапор, винесли на стадіон олімпійський прапор. Крім того, вперше за історію «Олімпійських надій» футболісти та дзюдоїсти Дитячої юнацької спортивної школи №1 винесли найбільший 20-ти метровий український стяг.