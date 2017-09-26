Олімпійський урок в Сумській школі № 18

Днями в комунальній установі Сумська загальноосвітня школа №18 відбувся Олімпійський урок.

На спортивному святі, яке відбулося в музеї Олімпійської Слави Сумщини, були присутні учні КУЗОШ №18, переможці міських, обласних та Всеукраїнських турнірів із різних видів спорту, а також почесні гості: завідуюча відділом молоді та спорту Сумської міської ради Віра Мотричко, призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення Національного олімпійського комітету у Сумській області Олена Петрова, учасниці Олімпійських ігор в Ріо Інна Кашина та Ксенія Шкурат, багаторазовий чемпіон України, учасник чемпіонату світу з легкої атлетики Володимир Супрун, чемпіон Всесвітньої універсіади, чемпіон України з бігу на 100 і 200 метрів Віталій Корж, учасник першого пілотного проекту «Олімпійське лелеченя», «Юний лідер-2017» Руслан Сергієнко, директори спортивних шкіл міста.

Учасники заходу переглянули фільм «Олімпійське сузір’я Сумщини», під час якого познайомилися з чемпіонами, які прославили рідний край на Олімпіадах у різні роки.

Гості свята виступили перед учнями й поділилися секретом успіху у здобутті перемог на спортивній арені. Олена Петрова подарувала на кафедру фізичної культури школи нові м’ячі, а учням – сувеніри від Національного олімпійського комітету України.



