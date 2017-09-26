«Олімпійський урок» у дворі до вподоби тернополянам

На дитячому майданчику в Тернополі відбулося ще одне спортивне свято, організоване фахівцями Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Нестандартний «Олімпійський урок» на дворі зібрав велику кількість учасників.

Традиційно спортивна частина розпочалася з танцювальної розминки, після чого всі охочі взяли участь у спортивному забігу.

Діток об’єднали у команди і вони брали участь ще й у спортивних іграх з елементами олімпійських видів спорту.

Батьки теж активно долучилися до проведення свята, подавши приклад своїй малечі.