«Лицарі п’яти якостей»

У Черкасах відбулася презентація історико-краєзнавчого нарису «Лицарі п’яти якостей» авторства Василя Страшевича.

Ця книга про морське багатоборство, спортсменів-багатоборців, про історію розвитку цього виду спорту на Черкащині. Дослідник історії спорту Черкаського краю Василь Страшевич представив свою книгу та презентацію-фотопідбірку матеріалів із книги.

Участь у заході взяли начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда, спортсмени, ветерани черкаського спорту, про деяких із них йдеться й у презентованій книзі.

Автор розповів про особливості нарису та згадав найвідоміші прізвища спортсменів-багатоборців. В першій частині книги зафіксована хроніка спортивних подій, історичні факти, у другій - розповідається про самих спортсменів та тренерів.

«За період, описаний в книзі, морське багатоборство значно змінилося. Раніше до цього виду спорту входило 15 різних напрямків, нині ж – значно менше. Морське багатоборство на Черкащині підготувало понад 250 осіб, які стали майстрами спорту, один – заслужений майстер спорту, восьмеро – майстри спорту міжнародного класу. Нам є ким пишатися! Висловлюю подяку всім, хто допоміг у створенні цієї історії. Кожен долучився, як міг. Хтось надав фотографії, хтось розповів свою історію, про когось сам знав – так і утворилася книга», - розповів Василь Страшевич.

Подібного видання про морське багатоборство на Черкащині до цього часу не було. Відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області долучилося до друку історико-краєзнавчого нарису «Лицарі п’яти якостей».

«Ми виступили тією ланкою, що всіх об’єднала заради видання книги Василя Страшевича. Нашею задачею було знайти фінансування на її друк. Вдячний тим, хто надав матеріальну підтримку, аби книга побачила світ. Адже використали не лише кошти відділення, але й спонсорів. Будемо і надалі вишукувати можливості і видавати книги про спорт. Уже маємо в планах випуск енциклопедичного довідника «Спорт на Черкащині», - зазначив голова відділення НОК Андрій Більда.