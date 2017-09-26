У Краматорську пройшов XX турнір з волейболу на призи Олімпійського чемпіона Станіслава Люгайло

21-23 вересня в Краматорську на базі спорткомплексу Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії проходив 20-й ювілейний турнір з волейболу серед ветеранів на призи Олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера України Станіслава Люгайло.

На урочисте відкриття змагань завітали заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, генеральний секретар Федерації волейболу України Володимир Сотніков та Олімпійські чемпіони з волейболу: Станіслав Люгайло – 1964 року, Федір Лащонов – 1980 року, Володимир Іванов, Володимир Беляєв, Віктор Михальчук – 1968 року.

«Проведення цього традиційного турніру, який раніше багато років приймав Донецьк, є великою гордістю для Краматорська. Упевнений, досягнення Станіслава Антоновича та всіх ветеранів, які сьогодні присутні з нами, слугуватимуть прикладом для нового покоління спортсменів Донеччини та України», - зазначив Віктор Ремський.

У вітальному слові Віктор Ремський подякував олімпійським чемпіонам за те, що вони змогли знайти можливість приїхати на турнір, та вручив їм пам’ятні сувеніри і грошові винагороди від облдержадміністрації, відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області.

«Ми живемо і працюємо на благо України, гідно представляємо Донбас. Спасибі всім, хто бере участь у цьому, тим, хто нас підтримує. Учасникам я бажаю довгого спортивного життя без травм і з перемогами. А молоді кажу: спорт, спорт і ще раз спорт! Спорт – це здоров’я», - наголосив Станіслав Люгайло, вітаючи учасників змагань.

Цього року турнір проводився в трьох категоріях.

Серед жінок переможцем стала збірна Лиману, друге місце посіла команда «Фаворит» (Харків), третє – «Прометей» (Кам’янське), четверте – «Освіта» (Харків).

У змаганнях серед чоловіків категорії 45+ років кращими були волейболісти з Костянтинівки, другими – Краматорська («Гігант»), третіми – Лиману, четвертими – збірної Донецької області.

Боротьба серед чоловіків 55+ виявилася дуже запеклою. Відразу три команди здобули по дві перемоги, і призери визначалися за показником співвідношення партій. У результаті, перше місце посіли ветерани Харкова, друге – Дніпра, третє – Вугледару. Також участь у змаганнях цієї категорії брали представники Краматорська.

Команди-призери були нагороджені грамотами і медалями, а переможці – ще й кубками. Також спеціальні призи отримали кращі гравці турніру. На урочистому закритті змагань Володимир Мицик подякував ветеранам волейболу за яскраву гру та зазначив, що оргкомітет прийняв рішення в наступному році провести турнір на призи Станіслава Люгайло також у Краматорську.