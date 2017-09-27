Україна визначилась зі складом на чемпіонат світу з гімнастики

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З 2 по 8 жовтня відбудеться в Монреалі (Канада) відбудеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики.
Українська збірна на головному гімнастичному форумі Планети буде представлена 10 спортсменами: 6 чоловіками та 4 жінками.
Зокрема, честь нашої країни захищатимуть Олімпійський чемпіон і срібний призер Ігор в Ріо-де-Жанейро-2016 Олег Верняєв та бронзовий призер Лондона-2012 Ігор Радівілов.
Чоловіча команда:
Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк, Андрій Сенічкін, Олександр Петренко.
Жіноча команда:
Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Валерія Ярмоленко.
На чемпіонаті світу будуть розіграні медалі в 12 дисциплінах - особистому багатоборстві та на окремих снарядах.
2-4 жовтня відбудуться кваліфікаційні змагання, а 4-8 жовтня – фінали.