Обласні комісії НОК прозвітувались про діяльність у Миколаєві

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями у Миколаєві дві Комісії обласного відділення Національного олімпійського комітету України – «Спорт та навколишнє середовище» й «Жінки та спорт» під головуванням бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Інги Бабакової прозвітували перед громадськістю про результати своєї роботи за 2017 рік.
Звіт пройшов у форматі «круглого столу». Докладніше про роботу Комісій розповіла заступник голови комісій Ольга Криницька: про обласну програму «Обери спорт для себе!» громадської організації «Спортивна федерація Іфіт», в рамках якої проведено 8 спортивних фестивалів та презентовано конкурс спортивної фотографії; про еколого-практичні акції і 11-ту художню екологічну виставку «Чорне море — наша спільна спадщина», організовані Благодійним фондом «Індиго».
Майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер кубку світу, член комісії «Спорт та навколишнє середовище» НОК України в Миколаївській області, президент «Спортивна федерація Іфіт» Віталій Волков зупинився на залученні студентів до занять спортом і розповів про заснування «Студентської Ліги».
Наприкінці заходу відбулося урочисте нагородження спортсменів, фотографів, соціальних партнерів, жителів міста, які активно допомагали в організації і проведенні спортивних свят, виставок та екологічних акцій.
Інга Бабакова щиро подякувала всім за участь і підтримку, й висловила надію на подальшу плідну співпрацю.