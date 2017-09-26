Обласні комісії НОК прозвітувались про діяльність у Миколаєві

Днями у Миколаєві дві Комісії обласного відділення Національного олімпійського комітету України – «Спорт та навколишнє середовище» й «Жінки та спорт» під головуванням бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Інги Бабакової прозвітували перед громадськістю про результати своєї роботи за 2017 рік.

Звіт пройшов у форматі «круглого столу». Докладніше про роботу Комісій розповіла заступник голови комісій Ольга Криницька: про обласну програму «Обери спорт для себе!» громадської організації «Спортивна федерація Іфіт», в рамках якої проведено 8 спортивних фестивалів та презентовано конкурс спортивної фотографії; про еколого-практичні акції і 11-ту художню екологічну виставку «Чорне море — наша спільна спадщина», організовані Благодійним фондом «Індиго».

Майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер кубку світу, член комісії «Спорт та навколишнє середовище» НОК України в Миколаївській області, президент «Спортивна федерація Іфіт» Віталій Волков зупинився на залученні студентів до занять спортом і розповів про заснування «Студентської Ліги».

Наприкінці заходу відбулося урочисте нагородження спортсменів, фотографів, соціальних партнерів, жителів міста, які активно допомагали в організації і проведенні спортивних свят, виставок та екологічних акцій.

Інга Бабакова щиро подякувала всім за участь і підтримку, й висловила надію на подальшу плідну співпрацю.