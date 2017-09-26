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До Олімпійського тижня долучився Голосіївський район столиці
26 Вересня 2017 Поділитися
До Олімпійського тижня долучився Голосіївський район столиці

Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України продовжує підтримувати загальноосвітні навчальні заклади Голосіївського району у проведенні Олімпійського уроку.

Так, зовсім нещодавно на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 ім. Гапоненка відбулись спортивні змагання присвячені Олімпійському тижню.

Відкрили спортивний захід директор ЗНЗ та чотирикратна учасниця Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу України з санного спорту, заступник директора Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «АРГО» Лілія Лудан.

Діти змагались у спортивній естафеті з елементами різних видів спорту. Також показові виступи продемонстрували спортивні гуртки школи.

Сам навчальний заклад, найкращі спортсмени та переможці спортивної естафети отримали подарунки для подальших занять фізичною культурою і спортом від Київського міського відділення НОК України.

 

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