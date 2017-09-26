До Олімпійського тижня долучився Голосіївський район столиці

Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України продовжує підтримувати загальноосвітні навчальні заклади Голосіївського району у проведенні Олімпійського уроку.

Так, зовсім нещодавно на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 ім. Гапоненка відбулись спортивні змагання присвячені Олімпійському тижню.

Відкрили спортивний захід директор ЗНЗ та чотирикратна учасниця Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу України з санного спорту, заступник директора Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «АРГО» Лілія Лудан.

Діти змагались у спортивній естафеті з елементами різних видів спорту. Також показові виступи продемонстрували спортивні гуртки школи.

Сам навчальний заклад, найкращі спортсмени та переможці спортивної естафети отримали подарунки для подальших занять фізичною культурою і спортом від Київського міського відділення НОК України.