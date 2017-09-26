У Сумах пройшов масовий обласний Олімпійський урок

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У тісній співпраці відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області разом з департаментом освіти та науки обласної державної адміністрації, Сумським державним університетом в легкоатлетичному манежі проведено справжнє свято спорту, здоров’я, оптимізму, де найголовнішою родзинкою став - «Олімпійський урок».
Вітання та нагородження кращих представників спортивної галузі, яскрава концертна програма, екскурс в історію олімпійського руху та справжній олімпійський happy end в «Олімпійській естафеті», в якій брали участь збірні команди школярів міст та районів області.
Нагороди Національного олімпійського комітету України від провідних спортсменів області та голови осередку НОК Олени Петрової отримали всі учасники заходу, а самими вправними та наполегливими стали школярі з команди м. Шостки, які стали переможцями. На другому та третьому місцях відповідно розмістились команди з Сум та Краснопільського району.
Творче натхнення, завзяття, професіоналізм всіх небайдужих до олімпійських цінностей людей з кожним роком піднімають рівень проведення «Олімпійського уроку» в області на все вищий щабель, адже активність проявлена організаторами в усіх куточках регіону сприяє створенню справжньої олімпійського атмосфери.