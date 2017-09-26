У Сумах пройшов масовий обласний Олімпійський урок

У тісній співпраці відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області разом з департаментом освіти та науки обласної державної адміністрації, Сумським державним університетом в легкоатлетичному манежі проведено справжнє свято спорту, здоров’я, оптимізму, де найголовнішою родзинкою став - «Олімпійський урок».

Вітання та нагородження кращих представників спортивної галузі, яскрава концертна програма, екскурс в історію олімпійського руху та справжній олімпійський happy end в «Олімпійській естафеті», в якій брали участь збірні команди школярів міст та районів області.





Нагороди Національного олімпійського комітету України від провідних спортсменів області та голови осередку НОК Олени Петрової отримали всі учасники заходу, а самими вправними та наполегливими стали школярі з команди м. Шостки, які стали переможцями. На другому та третьому місцях відповідно розмістились команди з Сум та Краснопільського району.

Творче натхнення, завзяття, професіоналізм всіх небайдужих до олімпійських цінностей людей з кожним роком піднімають рівень проведення «Олімпійського уроку» в області на все вищий щабель, адже активність проявлена організаторами в усіх куточках регіону сприяє створенню справжньої олімпійського атмосфери.