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Олімпійський урок у Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю
26 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок у Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю

Днями на спортивному майданчику стадіону «ХТЗ» обладнаними плакатами з олімпійською тематикою проводився «Олімпійський урок» Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю.

До учасників заходу з привітанням звернулась випускниця цього закладу, учасниця Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї легкоатлетка Олена Пастушенко.

Урок розпочалось з показових виступів учнів спортсменів відділення стрибків на батуті та боксу.

Проведена «Олімпійська вікторина» та конкурс на кращу Олімпійську газету серед класів ліцею.

Всі учасники заходу отримали значки Олімпійського уроку та подарунки від НОК України та обласного осередку.

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