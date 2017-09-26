У підшефній школі-інтернат розпочався «Олімпійський тиждень»

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Упродовж багатьох років відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області з метою популяризації олімпійського руху серед школярів та залучення їх до здорового способу життя опікується Стрілківською школою-інтернат, що у Старосамбірському районі.
Саме сьогодні у цій школі розпочались заходи в рамках проведення у Львівській області «Олімпійського тижня». Вже традиційно перед початком спортивної складової програми – урочисте відкриття, запалення олімпійського вогню та підняття олімпійського прапора.
Серед почесних гостей свята була майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіонка світу з боксу серед юніорів Вікторія Вірт та вже традиційно виконавчий директор відділення НОК Христина Опьола-Подгрушна.
На урочистому відкритті окрім показових виступів школярів з волейболу, футболу, баскетболу та гімнастики наймолодші учасники провели розминку, а найспортивніші учні школи були відзначені у різних номінаціях отримавши подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Упродовж тижня на дітей чекає ще насичена спортивна програма: ігри, естафети, конкурси та забави.
Тож Олімпійський тиждень на Львівщині триває.