У підшефній школі-інтернат розпочався «Олімпійський тиждень»

Упродовж багатьох років відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області з метою популяризації олімпійського руху серед школярів та залучення їх до здорового способу життя опікується Стрілківською школою-інтернат, що у Старосамбірському районі.

Саме сьогодні у цій школі розпочались заходи в рамках проведення у Львівській області «Олімпійського тижня». Вже традиційно перед початком спортивної складової програми – урочисте відкриття, запалення олімпійського вогню та підняття олімпійського прапора.

Серед почесних гостей свята була майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіонка світу з боксу серед юніорів Вікторія Вірт та вже традиційно виконавчий директор відділення НОК Христина Опьола-Подгрушна.

На урочистому відкритті окрім показових виступів школярів з волейболу, футболу, баскетболу та гімнастики наймолодші учасники провели розминку, а найспортивніші учні школи були відзначені у різних номінаціях отримавши подарунки від Національного олімпійського комітету України.

Упродовж тижня на дітей чекає ще насичена спортивна програма: ігри, естафети, конкурси та забави.

Тож Олімпійський тиждень на Львівщині триває.