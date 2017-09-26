Відкрита першість з боксу у Сумах

Днями пройшла відкрита першість МКЗ КДЩЮСШ «Суми» з боксу в рамках «Олімпійського уроку».

На святі були присутні: срібна призерка Олімпійських ігор, голова відділення НОК України в Сумській області Олена Петрова, начальник відділу молоді та спорту Сумської міської ради Віра Мотречко, тренери-викладачі, спортсмени області з міст Охтирка, Тростянець, Лебедин, Глухів, Шостка, Ромни, Білопілля, команди з міста Суми: ДЮСШ «Єдиноборств», ДЮСШ «Спартак», ОДЮСШ «Колос», МКЗ КДЮСШ «Суми». Всього біля 70 спортсменів.

За підсумками усіх поєдинків визначились переможці та призери у своїх вікових категоріях: 2006-2008 р.н., 2004-2005 р.н., 2002-2003 р.н.

Переможці та призери отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.