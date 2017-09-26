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У Черкаському фізико-математичному ліцеї відбувся Олімпійський урок з представниками кульової стрільби
26 Вересня 2017 Поділитися
У Черкаському фізико-математичному ліцеї відбувся Олімпійський урок з представниками кульової стрільби

У Черкаському фізико-математичному ліцеї підвели підсумки Олімпійського тижня. Ліцеїсти долучилися до спортивно-масових заходів та олімпійських уроків.

Юні спортсмени ФІМЛІ змагались у кросі на 500 та 1000 м (хлопці), на 300 та 500 м (дівчата), підтягуванні та футболі.

Також із майстер-класом до учнів на Олімпійський урок завітали черкаські стрілки: срібний призер Олімпійських ігор Сергій Куліш, випускниця ліцею, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Наталія Чепурна та майстер спорту України Дмитро Омеляненко.

Спортсмени популяризували кульову стрільбу серед ліцеїстів.

Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області відзначило учасників олімпійського тижня нагородами. 

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