Олімпійський урок-2017 у Мішково-Погорілівській санаторній школі-інтернаті

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Днями у Мішково-Погорілівській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті, що на Миколаївщині, відбувся Олімпійський урок.
На нього була запрошена родина Малькових – видатних спортсменів України. Світлана Малькова – заслужений майстер спорту міжнародного класу зі стрибків на батуті, чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, чемпіонка світу та Європи, а Леонід Мальков – майстер спорту з боксу, чемпіон України, багаторазовий переможець та призер міжнародних змагань.
Учні затамувавши подих подивилися відео презентацію виступів Світлани та Леоніда і першим запитанням від них було: «Де можна цьому навчитися»?
З великою зацікавленістю діти слухали розповідь гостей про види спорту, якими вони займаються, про своє життя у спорті та плани на майбутнє, якості характеру, що допомагають спортсмену досягати високих результатів .
Дітям був запропонований конкурс на найцікавіше запитання гостям. Переможцем стала Ангеліна Крук. Вона була нагороджена плакатом на олімпійську тематику з побажаннями та автографами від чемпіонів.
Олімпійський урок разом зі спортсменами був продовженням Олімпійського тижня, який розпочався в школі змаганнями з шахів. Переможцями стали: Влад Набієв (7-А кл), Андрій Колісниченко (10 кл) та Іван Кравчук (6-Б кл).
Нагородження шахістів провели почесні гості. З рук чемпіонів вони отримали грамоти та призи.
До кінця тижня планується ще проведення змагань з волейболу та ручного м’яча, настільного тенісу та футболу.
Світлана та Леонід побажали дітям успіхів у навчанні та заняттях спортом, бути наполегливими в досягненні своєї мети і бути добрими й чуйними людьми, патріотами рідної землі.
Учні школи не залишилися і цього року без традиційних подарунків - спортивних призів та друкованої продукції від відділення Національного олімпійського комітету в Миколаївській області.