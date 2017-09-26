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Олімпійський урок у чернігівській ЗОШ № 25
26 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок завітав до загальноосвітньої школи № 25 м. Чернігова.
У спортивному святі брали участь відповідальний секретар відділення НОК України в Чернігівській області, директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дмитро Пиріжок, директор КДЮСШ № 1 Сергій Романчук, учасника 4-х Олімпійських ігор з біатлону В’ячеслав Деркач.
Учні школи розпочали захід із внесення державного прапору та прапору Національного олімпійського комітету. Потім відбулася презентація видів спорту, якими займаються діти. Серед четвертих класів були проведені «Веселі старти».
Цього дня ніхто не залишився без подарунків від відділення НОК України в Чернігівській області.
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