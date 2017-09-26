Новиниlarr Регіониlarr Олімпійський урок у чернігівській ЗОШ № 25
Олімпійський урок у чернігівській ЗОШ № 25
26 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок у чернігівській ЗОШ № 25

Олімпійський урок завітав до загальноосвітньої школи № 25 м. Чернігова.

У спортивному святі брали участь відповідальний секретар відділення НОК України в Чернігівській області, директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дмитро Пиріжок, директор КДЮСШ № 1 Сергій Романчук, учасника 4-х Олімпійських ігор з біатлону В’ячеслав Деркач.

Учні школи розпочали захід із внесення державного прапору та прапору Національного олімпійського комітету. Потім відбулася презентація видів спорту, якими займаються діти. Серед четвертих класів були проведені «Веселі старти».

Цього дня ніхто не залишився без подарунків від відділення НОК України в Чернігівській області.

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 136
Буенос-Айрес-2018 0375
Лозанна-2020 0836
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в