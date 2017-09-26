Визначені переможці та призери змагань на призи Олександра Шапаренка з веслування на байдарках та каное

Днями відбулися змагання на призи дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на байдарках Олександра Шапаренка в рамках Всеукраїнського олімпійського уроку.

На змаганнях були присутні почесні гості, натхнення та самовіддана праця яких є вагомим внеском у розвиток фізкультурно-спортивного руху Сумщини: срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Олена Петрова; начальник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов; голова Сумської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Тетяна Павловська; директор СО ДЮСШ «Старт» Богдан Забара.

На дистанції К-1 1000 м переможцями та призерами серед чоловіків стали:

І місце - Пирогов Дмитро

ІІ місце – Бочарніков Дмитро

ІІІ місце – Вензенко Дмитро

На дистанції К-1 1000 м переможцями та призерами серед юніорів стали:

І місце – Беседін Максим

ІІ місце – Мостовий Артем

ІІІ місце – Заєць Олексій

На дистанції К-1 1000 м переможцями та призерами серед юнаків 2002-2003 р.н. стали:

І місце - Мостовий Матвій

ІІ місце - Яшкін Дмитро

ІІІ місце – Капеник Іван

На дистанції К-1 1000 м переможцями та призерами серед юнаків 2004-2005 р.н. стали:

І місце – Кіхтенко Михайло

ІІ місце – Лобка Роман

ІІІ місце – Вязмін Давид

На дистанції К- 1 500 м переможцями та призерами серед юнаки 2006-2007 р.н. стали:

І місце - Мейтенко Артем

ІІ місце – Манько Данил

На дистанції К- 1 200 м переможцями та призерами серед чоловіків стали:

І місце - Пирогов Дмитро

ІІ місце - Бочарников Дмитро

ІІІ місце - Бондаренко Вадим

На дистанції К- 1 500 м переможцями та призерами серед жінок стали:

І місце – Басова Марія

ІІ місце – Плахтинська Віолета

ІІІ місце – Руденко Вікторія

На дистанції К- 1 500 м переможцями та призерами серед дівчат 2004 р.н. та молодші стали:

І місце – Стриженко Катерина

ІІ місце – Харчук Світлана

На дистанції К- 1 200 м переможцями та призерами серед жінок стали:

І місце – Руденко Вікторія

ІІ місце – Басова Марія

ІІІ місце – Плахтинська Віолета

Переможці та призери змагань отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.