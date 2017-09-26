Визначені переможці та призери змагань на призи Олександра Шапаренка з веслування на байдарках та каное

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Днями відбулися змагання на призи дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на байдарках Олександра Шапаренка в рамках Всеукраїнського олімпійського уроку.
На змаганнях були присутні почесні гості, натхнення та самовіддана праця яких є вагомим внеском у розвиток фізкультурно-спортивного руху Сумщини: срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Олена Петрова; начальник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов; голова Сумської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Тетяна Павловська; директор СО ДЮСШ «Старт» Богдан Забара.
На дистанції К-1
І місце - Пирогов Дмитро
ІІ місце – Бочарніков Дмитро
ІІІ місце – Вензенко Дмитро
На дистанції К-1
І місце – Беседін Максим
ІІ місце – Мостовий Артем
ІІІ місце – Заєць Олексій
На дистанції К-1
І місце - Мостовий Матвій
ІІ місце - Яшкін Дмитро
ІІІ місце – Капеник Іван
На дистанції К-1
І місце – Кіхтенко Михайло
ІІ місце – Лобка Роман
ІІІ місце – Вязмін Давид
На дистанції К-
І місце - Мейтенко Артем
ІІ місце – Манько Данил
На дистанції К-
І місце - Пирогов Дмитро
ІІ місце - Бочарников Дмитро
ІІІ місце - Бондаренко Вадим
На дистанції К-
І місце – Басова Марія
ІІ місце – Плахтинська Віолета
ІІІ місце – Руденко Вікторія
На дистанції К-
І місце – Стриженко Катерина
ІІ місце – Харчук Світлана
На дистанції К-
І місце – Руденко Вікторія
ІІ місце – Басова Марія
ІІІ місце – Плахтинська Віолета
Переможці та призери змагань отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.