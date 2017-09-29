«Олімпійські історії» про спортивне подружжя

Цієї суботи о 14:00 за підтримки Національного олімпійського комітету України на телеканалі " Київ" вийде новий випуск програми "Олімпійські історії".

Цього разу героями програми стане подружжя - чемпіонка світу з боротьби Аліна Махиня та переможець Кубків світу та Європи з дзюдо Дмитро Бережний.

Тож не пропустіть! 30 вересня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.