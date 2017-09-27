Олімпійська родина вітає з Днем народження Ігоря Мітюкова!

Сьогодні свій День народження святкує член Виконкому Національного олімпійського комітету України, президент Федерації України з лижного спорту Ігор Мітюков.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупиняють Вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед Вашим досвідом!

Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!