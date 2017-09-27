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Олімпійська родина вітає з Днем народження Ігоря Мітюкова!
27 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження Ігоря Мітюкова!

Сьогодні свій День народження святкує член Виконкому Національного олімпійського комітету України, президент Федерації України з лижного спорту Ігор Мітюков.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

 

Нехай жодні перешкоди не зупиняють Вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед Вашим досвідом!

 

Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

 

Миру, добра та злагоди!

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