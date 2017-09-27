Для дітвори Олімпійський урок, для батьків — тиждень

На завершення двох традиційних вересневих акцій Національного олімпійського комітету України — Олімпійського уроку та Олімпійського тижня — очолюваний керівником комунального підприємства «ФСТ «Колос» Ігорем Мамалигою Заліщицький районний осередок прихильників і пропагандистів сучасного олімпійського руху другий рік підряд об’єднав їх стартами спортивних сімей «Мама, тато, я — спортивна сім’я!»

Змагання двадцяти двох родин із вісімнадцяти сіл і районного центру знову, так би мовити, засвідчили: яблуко недалеко від яблуні падає.

А й справді. Хоча юні капітани навчаються тільки в третіх-п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, приклад батьків уже допоміг кожному з них стати справжніми прихильниками фізичної культури і спорту. Нехай не ображаються окремі з мам, але на своїх відрізках смуги перешкод чи бігової естафети дехто з юнаків і дівчат показали щонайменше не гірші результати. Так само, як і у випробуванні на влучність під час метання дротиків у дартсі.

Одне слово, емоції в спортивному залі Заліщицького аграрного коледжу імені Є. Храпливого, куди через негоду довелося перенести змагання зі стадіону «Дністер», били через край. Зайве тому свідчення — підсумки надзвичайно азартної і принципової (треба знати уродженців цього краю) суперечки. В боротьбі за чемпіонський титул родини Романа, Уляни і Анастасії Купчаків із Бедриківців та Івана, Олени і Нейтана Ільніцьких із Заліщиків розсудили лише додаткові показники. Вищий результат у комбінованій естафеті дозволив піднятися на верхню сходинку п’єдесталу Купчакам. Аналогічні проблеми виникли в суддівської колегії і з визначенням бронзових призерів. Сім’я Олега, Уляни і Остапа Марущаків з Устечка випередила родинне тріо Михайла, Ольги і Владислава Забарилів із Лисівців тільки на «фотофініші».

Утім і гіркоти поразки під час цьогорічних стартів ніхто не відчув. Відділення Національного олімпійського комітету у Тернопільській області підготувало чудові призи з олімпійською символікою, які перший заступник голови осередку Віталій Ігнатенко привіз для всіх учасників. Так само кожен охочий міг узяти автограф, зробити світлини на пам’ять з іншими почесними гостями — колишнім переможцем обласних змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я!», а нині головою Заліщицької райдержадміністрації Борисом Шипіткою і головою відділення НОК України у Чернівецькій області, титулованим легкоатлетом Іваном Гешком.





Приїзд делегації сусідів, до речі, випадковим не був. Керівники Тернопільського і Чернівецького обласних відділень під щирі оплески присутніх уклали угоду про співпрацю. І віднині неодмінно ділитимуться досвідом роботи з пропаганди олімпійського руху, запрошуватимуть одне одного на змагання.