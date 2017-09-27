Збірна України починає підготовку до кваліфікаційних матчів Юнацьких Олімпійських ігор-2018

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Збірна України (U-17) з футзалу починає підготовку до відбірковий матчів на III літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року у Буенос-Айресі.
Підопічні Віталія Одегова боротимуться за путівку на Ігри у Сербії, де, окрім збірної Сербії, суперниками «синьо-жовтих» будуть збірні Португалії та Угорщини.
Юні футболісти свій збір проведуть в Івано-Франківську, і на нього були викликані наступні гравці:
воротарі – Володимир Гнатковський, Микола Гуйван (обидва – «Ураган»), Євген Козлов («Локомотив-Хвиля»)
польові гравці – Денис Бланк («Полісся»), Данило Белан, Євген Куколєв (обидва – «Темп-ЗАЕС»), Едуард Нагорний («Локомотив-Хвиля»), Максим Галич (ДЮСШ Васильківка), Владислав Завертаний, Мар’ян Масевич, Петро Сенюк, Андрій Душинський, Олег Негела (всі – «Ураган»), Єгор Петров, Максим Максименко.
«Ми плануємо провести збори у такому форматі, в якому будемо грати підчас кваліфікації на Юнацьку Олімпіаду. Тому, зіграємо три товариські поєдинки. Тренуватись будемо у ФОКу. Серед новачків – у нас є п’ять гравців, яких ми хочемо перевірити у грі. На ці збори всі приїхали у бойовому настрої. У деяких, щоправда, були ушкодження, зокрема у Масевича, але Мар’ян вже готовий до того, щоб займатись у загальній групі», - прокоментував головний тренер збірної України (U-17) Віталій Одегов.