Одеські велоралі

23 вересня в селі Нерубайське, що на Одещині на території меморіального комплексу - музею «Партизанська слава» було проведено традиційне щорічне велоралі «Партизан» з нагоди 76 річниці партизанської слави.

Створене 11 років тому, за мотивами фільму Г. Поженяна «Спрага», змагання повторює в спортивній мініатюрі подвиг червонофлотців, що захопили водонасосну станцію у місті Біляївка і забезпечили одеситів на 5 годин водою в жаркому серпні 1941 року .

Спортивний захід розпочато урочистою церемонією, на яку запрошені учасники, гості та ветерани війни. Вітали усіх присутніх Василь Юрковський - сільський голова, Дмитро Волошенков - голова оргкомітету «Одеські Велоралі» та вокальні й інструментальні колективи місцевого Будинку культури.

Після старту, дорослі велосипедисти подолали на швидкість (50 кілометрів) по місцях бойової слави до м.Біляївка.

У зворотньому напрямку до Нерубайського велосипедисти поїхали з вантажем мінеральної води, яку на фініші передали дітям. На цьому етапі перемагає учасник, що привіз найбільше води. Ним став другий рік поспіль Ігор Глаголецький (32 літри води). До речі його ім’я за традицією буде викарбовано на бойовому снаряді у музеї.

Переможцями на дистанції 100 кілометрів стали:

1 місце - Наркевич Олександр (1 год. 19 хв. 4 с. )

2 місце - Кирилівський Максим (1 год. 19 хв. 59 с. )

3 місце - Шматок Дмитро (1 год. 27 хв. 20 с. )

Велосипедисти-діти брали участь у велогонці по катакомбах «Партизан» дистанцією 500 метрів. Стартували учасники біля входу до музею, а фінішували - біля меморіалу Катакомби. Там проходили етапи «Фігурне водіння велосипеда», «Надання долікарської допомоги» та на окремій локації - «Веселі старти».

У спортивних естафетах залюбки брали участь не лише діти-велосипедисти, а й учні Нерубайського НВК «школи–гімназії», діти з Білгород-Дністровського району та інших міст України, які приїхали на екскурсію й звісно місцева малеча.

Дітлахи виявились напрочуд спортивними та активними. Усі були нагороджені подарунками.

Завершенням спортивного свята стала церемонія нагородження спортсменів та пригощання усіх найсмачнішою гречаною кашею з мясом, домашньою випічкою, чаєм польової кухні та шашликами.

Спортивне свято проведено за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області, організацією «Одеські Велоралі», учбово-методичним кординаційним центром спортивного туризму «Одеса», обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», управлінням молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації.