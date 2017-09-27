Міжнародний турнір з гандболу «Кубок Карпат» назвав переможців

З 22 по 24 вересня у чудових залах СК «Юність» пройшли змагання традиційного міжнародного турніру з гандболу «Кубок Карпат» Кубок Олімпійської чемпіонки Ніни Гецко-Лобової та пам’яті почесних працівників гандболу Закарпатської області.

У змаганнях брали участь команди дівчат 2003-2004 р.р.н. з міст Міхайловце (Словаччина – дві команди), м.Бельци (Молдова), м.Київ, м.Хотин, м.Овідіопіль та дві команди СДЮСШОР з гандболу «Карпати». Також паралельно у турнірі приймали участь і команди юнаків 2004-2005 р.р.н з міст Бельци (Молдова), м. Нововолинськ, м.Іванівка, м. Красилів, м.Овідіопіль та СДЮСШОР з гандболу «Карпати» м. Ужгород.

У гандбольних баталіях дівчат особливо виділялись чемпіонки України – команда СДЮСШОР з гандболу-1 «Карпати». Спортсменки легко справлялись зі своїми суперницями і команда виглядала як єдиний злагоджений моноліт. Вдавались і швидкі переходи, і кидки з різних позицій, і в захисті ужгородкам не було рівних.

Тому цілком прогнозоване і заслужене 1 місце у міжнародному турнірі. Молодші наші дівчата – команда 2004 р.н., теж не пасла задніх. З кожною грою вони додавали у грі і виглядали все краще й краще. Але відсутність ігрового досвіду і все таки старші суперниці дозволили команді СДЮСШОР-2 посісти тільки 6 сходинку турнірної таблиці з 8 команд-учасниць.

У змаганнях серед юнаків все складалось по іншому. Досить рівно виглядали всі команди і до останнього дня ніхто не міг спрогнозувати, хто посяде першу сходинку. Хочеться сказати, що підопічні місцевої СДЮСШОР з гандболу «Карпати», показали справжній характер і волю до перемоги. Після програної гри з молдаванами зуміли налаштуватись і дати бій всім іншим командам і як результат – титул чемпіона.

У кожній команді були визнані по два кращих гравця, які отримали цінні подарунки, а також були визначені найкращі гравці всього турніру по амплуа: кращий бомбардир, кращий воротар та найтехнічніший гравець турніру.

Проведення такого турніру стала можливим завдяки підтримці управління молоді та спорту ОДА, відділенню Національного олімпійському комітету України у Закарпатській області, обласному центру здоров’я населення «Спорт для всіх» та керівництву гандбольних клубів «Карпати».