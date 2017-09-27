Олімпійський урок з Оленою Петровою для студентів Сумщини

Днями у рамках проведення Олімпійського тижня відбулася зустріч студентів Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій зі срібною призеркою Олімпійських ігор з біатлону, головою відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Оленою Петровою.

Студенти зацікавлено слухали розповідь про шляхи становлення спортсменки, враження від участі у змаганнях найвищого рівня, розглядали олімпійську медаль, брали автографи, фотографувались на пам’ять про зустріч.

У своїй розповіді Олена Петрова зазначила, що поставлена мета і велика праця над собою дали високий результат. Закликала студентів дотримуватись здорового способу життя, займатись спортом.

На згадку уславлена спортсменка подарувала книги «Олімпійські ігри» та «Олімпійська спадщина України» від Національного олімпійського комітету України.