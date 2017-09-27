Олімпійський урок з Оленою Петровою для студентів Сумщини

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями у рамках проведення Олімпійського тижня відбулася зустріч студентів Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій зі срібною призеркою Олімпійських ігор з біатлону, головою відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Оленою Петровою.
Студенти зацікавлено слухали розповідь про шляхи становлення спортсменки, враження від участі у змаганнях найвищого рівня, розглядали олімпійську медаль, брали автографи, фотографувались на пам’ять про зустріч.
У своїй розповіді Олена Петрова зазначила, що поставлена мета і велика праця над собою дали високий результат. Закликала студентів дотримуватись здорового способу життя, займатись спортом.
На згадку уславлена спортсменка подарувала книги «Олімпійські ігри» та «Олімпійська спадщина України» від Національного олімпійського комітету України.