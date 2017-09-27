У Дніпрі тривають Олімпійські уроки

У Дніпрі пройшов черговий Олімпійський урок. Цього разу олімпійська команда вперше завітала у гості до учнів невеличкої, але дуже дружної, ініціативної та як виявилось спортивної школи – навчально виховного об’єднання № 79.

Діти навчального закладу займаються безліччю видів спорту, усі класи беруть участь у шкільних, міських та обласних змаганнях. Серед видів спорту та активностей, якими займаються у школі: футбол, баскетбол, волейбол, бокс, тхеквондо, хіп-хоп, черлідинг, а також завдяки територіальній близькості до басейну Дніпровського національного університету, діти школи мають можливість займатися тут водним поло, плаванням і…водно-лижним спортом!

На загальний Олімпійський урок зібрались діти з майже усіх класів від першокласників до тих, для кого в цьому році прозвучить вже останній дзвоник. Зайняття розділилось на дві частини – теоретичну та практичну. У першій частині діти ознайомились із історією Олімпійських ігор, а також провели батли серед класів на найкраще знання олімпійського руху і найкращий малюнок на олімпійську тематику. Тон тут задавали діти 9-х та 11-х класів.

Після цього настала черга порухатись вже фізично. Як це не дивно, на кожен із запропонованих конкурсів просилась дуже велика кількість учасників! У цьому сенсі школа дуже сподобалась – своєю активністю, талантами та енергійністю. У ході фізкультурної частини пройшли міні-змагання у набиванні м’яча, вправи із штангою, веселих стартах, вправах із обручами та інші. Показовими виступами порадували дітей, їх батьків, які теж були запрошені й прийшли на Олімпійський урок, та гостей свята представники катання на роликових ковзанах, східних танців, гімнастики, черлідингу.

Така активність школярів не є дивною. Адже їх «запалює» своєю невичерпною енергією вчитель фізкультури Людмила Алексєева, яка у свої роки може ще дати фору багатьом дітям у рухомості. Секрет такої активності простий: вона ще у далекі 70-ті-80-ті роки не без успіху займалась спортивною гімнастикою. Й навіть була призеркою чемпіонату СРСР у 1973-му році! А у 1980 році вона була однією з тих, хто виступав з показовими виступами на церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор у Москві-1980! Тому для дітей вона – спортивний приклад, ікона, яка завжди є для них авторитетом №1.

Відділення Національного олімпійського комітету України в обличчі виконавчого директора Олександра Дювбакова нагородило дітлахів за старання набором спортивного інвентаря, м’ячами, скакалками тощо. А найкращі представники спорту школи, які у цьому році здобули найвищі досягнення, отримали олімпійські подарунки від голови осередку НОК Андрія Павелка. Наймолодші ж школярі отримали у подарунок від партнерів відділення – мережі PlayLand сертифікати на безкоштовне відвідування ігрових комплексів.



