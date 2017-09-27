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«Поліська осінь» у Житомирі
27 Вересня 2017 Поділитися
«Поліська осінь» у Житомирі

24 вересня у Житомирському гідропарку вже вчетверте відбувся легкоатлетичний забіг «Поліська осінь».

Організували змагання спортивний клуб «Полісся UA» за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області та особисто голови осередку Олександра Оніщука.

У турнірі брали участь близько 200 учасників, як професійні спортсмени, так і аматори.

Пробіг проводився з метою пропаганди здорового способу життя, залучення житомирян та гостей міста до занять фізичною культурою, популяризації активного способу проведення дозвілля.

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