Стрибуни у воду Олег Колодій та Анна Письменська долучились до Олімпійського уроку

Спорт – це запорука здоров’я і він відіграє важливу роль в нашому житті. Саме тому, минулий тиждень в Європейському колегіумі був присвячений олімпізму.

Протягом всього тижня у навчальному закладі проходили різноманітні змагання та заходи, де діти могли продемонструвати свої спортивні таланти.

За підтримки міського відділення Національного олімпійського комітету України в місті Києві, завершення Олімпійського тижня в колегіумі відзначилося візитом призерів і чемпіонів Європи та світу зі стрибків у воду Олега Колодія та Анни Письменської, а бібліотека Європейського колегіуму поповнилася крутими олімпійськими енциклопедіями.

Всі учасники отримали подарунки та нагороди від Київського міського відділення НОК України.