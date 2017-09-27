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Стрибуни у воду Олег Колодій та Анна Письменська долучились до Олімпійського уроку
27 Вересня 2017 Поділитися
Стрибуни у воду Олег Колодій та Анна Письменська долучились до Олімпійського уроку

Спорт – це запорука здоров’я і він відіграє важливу роль в нашому житті. Саме тому, минулий тиждень в Європейському колегіумі був присвячений олімпізму.

Протягом всього тижня у навчальному закладі проходили різноманітні змагання та заходи, де діти могли продемонструвати свої спортивні таланти.

За підтримки міського відділення Національного олімпійського комітету України в місті Києві, завершення Олімпійського тижня в колегіумі відзначилося візитом призерів і чемпіонів Європи та світу зі стрибків у воду Олега Колодія та Анни Письменської, а бібліотека Європейського колегіуму поповнилася крутими олімпійськими енциклопедіями.

Всі учасники отримали подарунки та нагороди від Київського міського відділення НОК України.

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